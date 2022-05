58enne trovato senza vita nelle vicinanze del liceo “Wiligelmo”

MODENA – Una macabra scoperta è stata fatta nelle prime ore di questa mattina, nel plesso scolastico di viale Corassori, a Modena, che ospita gli istituti Wiligelmo, Cattaneo e Guarini. All’orario di ingresso di studenti e professori, infatti, nelle vicinanze del cancello del liceo “Wiligelmo”, è stato trovato il corpo senza vita di un 58enne, morto probabilmente, secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, nel tentativo di scavalcare il cancello per entrare o uscire dal plesso scolastico. Sul posto è intervenuto il 118 ma, purtroppo, per l’uomo, il cui corpo giaceva nella posizione in cui è stato ritrovato probabilmente già da qualche ora, non c’era più nulla da fare. Ora le forze dell’ordine stanno cercando di fare maggiore chiarezza sull’accaduto.

