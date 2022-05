“Caregiver Day”, alla Stazione Rulli Frulli di Finale Emilia il workshop organizzato nell’ambito del Festival Generativo

FINALE EMILIA – Nell’ambito del Festival Generativo, domani, giovedì 26 maggio, alla Stazione Rulli Frulli di Finale Emilia si svolgerà il workshop “Caregiver Day. La Comunità che cura”:

CAREGIVER DAY

La Comunità che Cura

un workshop per sperimentare la bellezza dello stare insieme, re-interpretando gli spazi della comunità come luoghi di opportunità, condotto da Guido Zaccarelli (giornalista), organizzato da AUSL Modena e UCMAN. Workshop a cura di AstroNave_Lab, Manifatti Imperfetti, ASP Finale Emilia

In parallelo si svolgerà anche un altro workshop:

LESSON IN ACTION

Le Start-Up sociali

workshop di percorsi di cittadinanza attiva e di educazione economica e finanziaria a cura degli alunni del Liceo Morando Morandi

Nel pomeriggio, sono, invece, in programma laboratori e attività per bambini e in serata un evento di musica jazz.

Il Festival Generativo prosegue per tutta la settimana, fino a sabato 28 maggio, con concerti, mostre, laboratori, presentazioni di libri, dibattiti. Qui il programma completo: Qui il programma completo: https://www. lastazionerullifrulli.it/doc/ IL-FESTIVAL-DE-LA-STAZIONE- RULLI-FRULLI.pdf

