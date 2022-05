Discarica Finale Emilia, Veronesi (M5S): “Piano rifiuti della Regione costruito sulla pelle dei finalesi”

FINALE EMILIA – Attraverso una nota stampa, Mattia Veronesi (Movimento 5 Stelle), interviene dopo le precisazioni dell’assessora regionale all’Ambiente, Irene Priolo, riguardo all’inserimento della discarica di Finale Emilia nel piano regionale dei rifiuti:

“Più di 300 Osservazioni non fermano il volere della Regione Emilia Romagna che come un bulldozer continua imperterrita a caricare il peso delle tonnellate di rifiuti sulle spalle dei cittadini Finalesi, che saranno costretti a pagare con la loro salute le volontà della politica regionale.

Pochi giorni dopo la fine della campagna elettorale avevamo già capito che il “non detto” di Bonaccini nella sua visita a Finale aveva un solo significato. La Regione non si ferma davanti a niente, non ai cittadini, non ai comitati, non alla politica locale. La Regione pretende la discarica.

E poco importa delle produzioni d’eccellenza, della sostenibilità, dell’ambiente, dell’inquinamento ambientale, della giustizia penale o dei cittadini.

Ieri l’assessore Priolo ce lo ha confermato in pieno. Finale non ha il diritto di tutelare la propria salute.

Se mai avessimo avuto un dubbio ieri ce lo siamo tolto completamente. La lotta contro la discarica di Finale Emilia è difficile, ma vincere è ancora possibile. I buoni rapporti del Sindaco Poletti con la regione si sono dimostrati nuovamente inutili, chiediamo alla giunta ed al PD locale che è maggioranza, il coraggio di non nascondersi e di portare avanti questa battaglia per il nostro territorio.

Chiediamo azioni concrete, forti e decise. Dobbiamo iniziare a parlare di bonifica, di recupero e riciclo dei materiali, di salvaguardia del territorio. Noi non smetteremo di credere che sia possibile fermare la discarica”.