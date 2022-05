“Fattorie Aperte”, attività e laboratori a San Felice, Stuffione, Limidi e Camposanto

Al via, in Emilia-Romagna, la 23° edizione di “Fattorie Aperte”, percorso tra 101 aziende agricole e musei del gusto e del mondo rurale da intraprendere durante le quattro domeniche del mese di maggio. Tante le attività e i laboratori presenti, ecco quelli nel territorio della Bassa modenese:

– San Felice:

Mediplants: via Perossaro 173, San Felice. Giornate di apertura: 8, 15, 22, 29 maggio 2022. Attività previste: Visita della fattoria didattica e presentazione di tutti gli animali. Fattoria di circa 12 ettari e azienda vivaistica. Presenti alcuni capi di equini, suini, caprini, alpaca e animali da cortile. Numerosi percorsi dedicati a conoscere gli animali imparando le loro abitudini, caratteristiche, esigenze alimentari anche preparando “una merenda” per loro. Passeggiate con gli alpaca e a cavallo per godersi la natura e la vita all’aperto. Alla scoperta dei segreti della lana degli alpaca, fasi della lavorazione e laboratori creativi. Dalla fattoria si andrà nel vicino bosco per scoprire il ruolo ecologico delle piante e la biodiversità che ci circonda e capire la differenza tra bosco e aree coltivate. Si apprenderanno nozioni sugli animali selvatici e quelli addomesticati. Esplorazione della fattoria e del bosco a caccia di materiali naturali da recupero, colori, profumi, forme presenti in natura per terminare con una creazione artistica individuale o di gruppo utilizzando gli elementi e i pigmenti naturali raccolti. Laboratori di arte primitiva: pittura su pietre o su legni raccolti nel bosco, sopravvivenza con tecniche di accensione e gestione di un fuoco outdoor, costruire un rifugio primitivo con pietre e rami; realizzazione di vasi utilizzando la creta e pittura; utilizzo di antichi strumenti musicali realizzati in legno e pelle.

– Ravarino:

Il Biancospino: Via Carducci 435, località Stuffione, Ravarino. Giornate di apertura e attività previste: 8 maggio – Memory di Campagna: passeggiamo in azienda e costruiamo un memory naturale da poter portare a casa. 15 maggio – La Paviera: gli antichi mestieri tra intrecci nell’aia, capanne e giochi per bambini. 29 maggio – Vola vola Rondinella: passeggiata in azienda con sguardo rivolto verso il cielo. Costruzione di una rondine da portare a casa.

– Camposanto:

Fattoria Bosco della Saliceta: via Ponte Picchietti 4, località Bosco della Saliceta, Camposanto. Giornate di apertura: 22 maggio. Attività previste: Visita didattica e laboratorio sulle api con costruzione di bombe di semi da lanciare sul posto o portare a casa.

– Soliera:

Il Giglio: via Ranara 112, Località Limidi, Soliera. Giornate di apertura: 8, 15, 22, 29 maggio. Attività previste: in queste giornate non sono previsti percorsi didattici visto la notevole affluenza di persone. Sono previste pet therapy, con i nostri animali, compresi i cavalli per i bambini, giochi vari organizzati al momento negli spazi della fattoria.

