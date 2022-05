Finale Emilia, auto fermata dopo un inseguimento notturno in paese

FINALE EMILIA – Nottata movimentata, qualche giorno fa, per gli abitanti del quartiere Portone di Finale Emilia: intorno alle 2 di notte, infatti, si legge sulla “Gazzetta di Modena”, si sono avvertite chiaramente le sirene di almeno due pattuglie dei Carabinieri che inseguivano un’auto per le vie del paese. In base al racconto di alcuni testimoni, la vettura sarebbe, poi, stata fermata dai militari, anche se ancora non sono chiare le ragioni dell’inseguimento, che ha fatto notizia e creato scalpore in paese.

