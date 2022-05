Prima Categoria: ostacolo Galeazza sul cammino del Ravarino

di Simone Guandalini – E’ in programma domenica 8 maggio la penultima giornata del Girone D di Prima Categoria. Tutto già deciso da tempo per quanto riguarda il discorso primo posto, con l’Atletic Cdr Mutina, in testa fin dalla prima giornata, che si trova a + 19 sul secondo posto ed è, dunque, già aritmeticamente primo, è ancora piena bagarre per quanto riguarda le posizioni in zona playoff. Dopo aver mancato l’occasione per il sorpasso sullo United Carpi, secondo a quota 41 punti, in occasione del turno di riposo della formazione carpigiana, il Ravarino, terzo con 40 punti dopo il pareggio a reti inviolate contro il San Damaso, ospiterà il Galeazza quinto davanti al proprio pubblico. Impegno tutt’altro che agevole anche per lo United Carpi, sul cui campo arriverà la capolista Atletic Cdr Mutina, che negli ultimi turni è sembrata intenzionata a non concedere sconti a nessuno, nonostante il primo posto in campionato già acquisito. La Polisportiva Virts Correggio, quarta a quota 38 punti, farà, invece, visita ad un Reggiolo in caduta libera, reduce da tre ko consecutivi.

Prima Categoria, Girone D, calendario giornata 25 (domenica 8 maggio, ore 16.30):

Falkgalileo – Sammartinese

Masone – Madonnina Calcio

Ravarino – Galeazza

Real Terre&Acqua – Polivalente San Damaso

Reggiolo – Polisportiva Virtus Correggio

United Carpi – Atletic Cdr Mutina

Riposa: Virtus Cibeno

Prima Categoria, Girone D, classifica:

Atletic Cdr Mutina 60

United Carpi 41

Ravarino 40

Polisportiva Virtus Correggio 38

Galeazza 32

Reggiolo 32

Polivalente San Damaso 32

Masone 31

Virtus Cibeno 28*

Madonnina Calcio 27*

Sammartinese 24

Falkgalileo 18

Real Terre&Acqua 2

*una partita in più

