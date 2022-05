Prima Categoria, ultima giornata: Ravarino a Correggio a caccia del secondo posto

di Simone Guandalini – Ha preso il via mercoledì, ma proseguirà domani, domenica 15 maggio, l’ultima giornata del Girone D di Prima Categoria. Sono già scesi in campo, in quello che è stato un vero e proprio testa-coda tra la prima e l’ultima in classifica, Atletic Cdr Mutina e Real Terre&Acqua: la formazione modenese si è imposta con un netto 9-1, in cui ha dimostrato ancora una volta una supremazia sulle altre formazioni del girone evidente fin dalla prima giornata di campionato. Alle spalle della capolista, già promossa da alcune giornate, tutto ancora da decidere per quanto riguarda il secondo posto, che United Carpi (secondo a quota 44 punti) e Ravarino (terzo a -1 dalla formazione carpigiana) si contendono: Lo United Carpi, in un derby tutto carpigiano sarà impegnato in trasferta sul campo della Virtus Cibeno, mentre il Ravarino farà visita alla Polisportiva Virtus Correggio quarta in classifica, ma distante cinque punti dai rivali di giornata.

Prima Categoria, Girone D, calendario giornata 26 (domenica 15 maggio, ore 16.30):

Atletic Cdr Mutina – Real Terre&Acqua 9-1

Galeazza – Falkgalileo

Polisportiva Virtus Correggio – Ravarino

Polivalente San Damaso – Reggiolo

Sammartinese – Masone

Virtus Cibeno – United Carpi

Riposa: Madonnina Calcio

Prima Categoria, Girone D, classifica:

Atletic Cdr Mutina 60

United Carpi 44

Ravarino 43

Polisportiva Virtus Correggio 38

Reggiolo 35

Polivalente San Damaso 35

Galeazza 32

Masone 31

Madonnina Calcio 30*

Virtus Cibeno 28

Sammartinese 25

Falkgalileo 19

Real Terre&Acqua 2

*una partita in più

