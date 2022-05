Provincia di Modena, via libera al bilancio 2021: oltre 18 milioni di euro investiti sulla viabilità

Via libera al bilancio consuntivo 2021 della Provincia di Modena da parte del consiglio e dell’Assemblea dei sindaci, che si è riunita in presenza venerdì 29 aprile dopo due anni di incontri online a causa della pandemia.

Nel documento emerge che la Provincia con risorse proprie ha investito oltre 18 milioni di euro sulla viabilità, come i nuovi tratti di Ciclovia del sole, l’intervento straordinario su Ponte Samone, crollato nel dicembre 2020, e per le manutenzioni sulla rete viaria, che conta quasi mille chilometri di strade. Per l’edilizia scolastica, inoltre, sempre nel 2021, sono stati investiti circa cinque milioni di euro per adeguamenti sismici, adattamenti degli spazi per le misure anti covid e per interventi di sistemazione degli impianti antincendio.

Tra i fattori che hanno inciso maggiormente sulle entrate tributarie della Provincia legate alla Rcauto e Ipt, c’è quello del mercato dell’auto che ha visto un calo delle immatricolazioni quasi del nove percento rispetto al 2019, in parte dovuto anche alla pandemia.

E’ stato poi sottolineato il rispetto dei tempi di pagamenti verso i soggetti esterni, effettuati con una media di 16 giorni di anticipo rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, dato di evidente beneficio per il sistema economico territoriale. Il bilancio è stato approvato dal Consiglio, con l’astensione dei consiglieri Antonio Platis, e Luigia Santoro e Stefano Venturini.

Oltre tre milioni di euro provenienti dall’avanzo di amministrazione saranno investiti dalla Provincia per interventi di manutenzione alla rete viaria provinciale e circa un milione di euro saranno utilizzati sugli edifici scolastici superiori.

Le risorse sono previste nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio provinciale venerdì 29 aprile, con i voti contrari dei consiglieri Antonio Platis, e Luigia Santoro e Stefano Venturini, che destina un avanzo libero di complessivi quattro milioni di euro.

Il provvedimento scaturisce dall’approvazione del bilancio consuntivo 2021, presentato e approvato nella stessa giornata anche all’Assemblea dei sindaci, che si è riunita in presenza dopo due anni di incontri online a causa della pandemia (vedi comunicato 102).

Tra gli interventi finanziati sulla rete viaria ci sono 821 mila euro per tappeti e risagome, 300 mila euro per la messa in sicurezza delle alberature stradali e 535 mila euro per interventi straordinari sui ponti, mentre sono previste risorse anche per l’installazione di un nuovo semaforo a Settecani di Castelvetro e la manutenzione dell’argine del fiume Panaro lungo la strada provinciale 1 a Bomporto.

Per il Presidente della Provincia Gian Domenico Tomei «in una fase così complessa come quella che attraversiamo, fortemente influenzata dalle dinamiche internazionali e dall’aumento del costo delle materie prime e dell’energia, occorre un approccio attento sulle scelte da operare, ma con la convinzione che destinare risorse al miglioramento della viabilità e dell’edizia scolastica sia necessario per garantire la crescita del territorio».

Per il consigliere di minoranza Antonio Platis «occorre una piena condivisione con il consiglio provinciale delle scelte strategiche dell’Ente, all’interno di un percorso istituzionale che consenta una maggiore consapevolezza sugli orientamenti da assumere per il territorio. Proprio in ragione della complessità del momento che stiamo vivendo, serve il coinvolgimento di tutti».

Con la variazione di bilancio, inoltre, vengono accertate, quindi disponibili, risorse provenienti da altri enti, soprattutto Regione e Governo, in gran parte con destinazione vincolata tra cui 280 mila euro per il consolidamento della frana sulla strada provinciale 32 a Madonna di Pietravolta, 850 mila euro per la messa in sicurezza di via San Martino a Prignano, per la ricostruzione di un muro di sostegno sulla strada provinciale 31 ad Aquaria e per il ripristino di una frana sulla provinciale 28 a Palagano e quasi 80 mila euro per l’attuazione dei piani di controllo sulle nutrie per la salvaguardia degli argini dei fiumi.

Ammonta a circa un milione di euro l’avanzo di bilancio disponibile per le scuole superiori della provincia di Modena. Tra gli interventi finanziati, i più rilevanti riguardano il miglioramento sismico dell’istituto Fermi di Modena con un contributo di 250 mila euro, la manutenzione straordinaria dell’istituto Corni di Modena per 163 mila euro, 95 mila euro per lavori propedeutici per la palazzina C dell’istituto Spallanzani di Castelfranco.

Saranno inoltre utilizzate risorse per 4o mila euro per il completamento dell’istituto Venturi di Modena 30 mila euro per la manutenzione di travi e pilastri e verifiche sismiche all’istituto Levi di Vignola oltre all’acquisto di arredi scolastici per 120 mila euro.

