Quote rosa per la pace, Lisei (FdI): “Forzatura imbarazzante”

Attraverso una nota stampa, Marco Lisei, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Emilia-Romagna, interviene sulla questione quote rosa:

“Una forzatura imbarazzante quella delle “quote rosa per la pace”. E’ quanto dichiara Marco Lisei (Fdi), a commento della risoluzione votata dall’Assemblea legislativa, su proposta del Pd e i voti contrari di Fratelli d’Italia, per il “rafforzamento in maniera continuativa e durevole del ruolo delle donne nei processi di pace”. In un momento storico così drammatico, sottolineare differenze tra esseri umani nel potenziale da mettere in campo per raggiungere la pace è senza senso, tutti dovrebbero dare il proprio contributo senza distinzioni di sesso, ma piuttosto l’unica distinzione dovrebbe essere per capacità.

Basti solo pensare che l’Europa, invocata come attore di pace nei negoziati, ha tra le sue massime cariche due donne, Ursula Von Der Leyen presidente dell’Unione Europea e Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo e non ci pare che attualmente l’Europa stia brillando per capacità diplomatiche. L’uso ideologico delle tematiche di genere, spiace dirlo, fa male alla causa della parità e rischia paradossalmente di oscurare tutte quelle donne che ogni giorno rappresentano un esempio positivo e operano da protagoniste nel processo di pace, ma anche in famiglia, sul lavoro, in politica o nell’ impegno sociale. Non serve invece ribadire che la nostra solidarietà va alle donne che assieme ai loro bambini subiscono le terribili conseguenze dei conflitti. È in quella direzione che deve andare l’impegno della politica e della società civile”.