Rivara, domenica 29 maggio è in programma il 1° Torneo di calcio “Piccoli amici”

SAN FELICE SUL PANARO – Domenica 29 maggio, a Rivara, è in programma il 1° torneo di calcio “Piccoli amici”, riservato alla categoria 2015-2016. Il torneo si disputerà nel nuovo campo in sintetico recentemente inaugurato a Rivara. Oltre alla società di casa, prenderanno parte al torneo, che si svolgerà al centro sportivo “Barbieri”, in via dei Bersaglieri 114, anche Reno Centese, Quarantolese e Folgore Mirandola. Di seguito, la locandina dell’evento:

