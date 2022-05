San Marino di Carpi, domenica 15 maggio picnic di presentazione del tema della Balorda 2022

CARPI – Domenica 15 maggio, dopo un posticipo reso necessario dalle condizioni meteo avverse dello scorso fine settimana, torna, a San Marino di Carpi, l’appuntamento tanto atteso da tutti gli amanti della bici e della buona tavola, dagli atleti della forchetta a cui piace pedalare a passo lento e fermarsi per bere un buon bicchiere di lambrusco: torna la festa per l’annuncio del tema della Balorda 2022! Il Comitatissimo è molto carico, i preparativi fervono, domani finalmente verranno annunciati data e tema dell’edizione 2022 della Popolarissima della Balorda, dopo il tradizionale giro in bici la mattina e dopo il pranzo che quest’anno si svolgerà in una nuova modalità: un pic-nic nel prato della polisportiva, con le copertine su cui stare seduti nella propria piazzola, mangiando del buon gnocco fritto.

Non mancheranno, oltre agli importanti annunci sulla prossima edizione della Balorda, intrattenimenti e buona musica, si alterneranno infatti sul palco Gli Extras – quelli che suonano, Guglie e Ceffo della Ceffoni Coverband. Dopo i concerti, si continuerà a ballare con dj Osama, meglio noto come Piro dj. Chi non ha fatto in tempo a prenotare per il pic-nic potrà comunque entrare dopo le 15 con tessera ARCI.

