Tenta di rubare le grondaie in rame da un’abitazione, fermato dai Carabinieri

CASTELVETRO – Nella notte del 22 maggio, i Carabinieri della Stazione di Fiorano Modenese hanno fermato e denunciato alla Procura della Repubblica di Modena un 28enne per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di grimaldelli. I militari, a seguito di segnalazione pervenuta al 112, sono tempestivamente intervenuti in un’abitazione di Castelvetro di Modena, dove qualcuno, dopo aver scavalcato la recinzione, stava asportando le grondaie in rame dell’edificio. All’arrivo dei Carabinieri, gli autori sono stati costretti ad una frettolosa fuga nelle campagne, abbandonando sul posto il materiale e anche l’autovettura da loro utilizzata, una Fiat Uno risultata rubata a Modena lo stesso giorno. Le ricerche immediatamente attivare ed accuratamente protratte per ore, hanno consentito ai Carabinieri di identificare e fermare il presunto autore del furto, mentre si allontanava frettolosamente a piedi nelle vie del paese. All’interno dello zaino che aveva a tracolla, sono state rinvenute forbici, torcia, attrezzo multifunzione e guanti.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017