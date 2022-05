Terza Categoria: Medolla sul campo del Reno Centese, la Virtus Madrio ospita la Robur La Pieve

di Simone Guandalini – Sulla carta si tratta della penultima giornata, ma per il Medolla è in realtà l’ultimo impegno del campionato, visto che, per la formazione della Bassa modenese, domenica prossima è in programma il turno di riposo e, dunque, Bugneac e compagni potranno solamente controllare dall’esterno il risultato della Virtus Mandrio. A meno che tutto non si decida già oggi, nella 25 esima giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria, a cui Medolla e Virtus Mandrio arrivano, dopo un testa a testa lungo tutto il campionato, separati da soli tre punti: 64 quelli della formazione della Bassa modenese, 61 quelli dei reggiani, che, però, devono disputare ancora due partite, una in più rispetto al Medolla. Nel turno odierno, il Medolla farà visita al Reno Centese decimo in classifica, mentre sulla strada della Virtus Mandria è posto l’ostacolo Robur La Pieve, in piena lotta per conquistare un posto nei playoff, dopo un ottimo girone di ritorno, con Polisportiva Cognentese, Gino Nasi e Nuova Aurora. Zona playoff protagonista anche della sfida tra Limidi, già sicuro del terzo posto, e Circolo Rinascita, quarto a 8 lunghezze di distanza dalla formazione solierese. Nelle zona basse della classifica, invece, Novese e Concordia ospiteranno, rispettivamente, Polisportiva Cognentese e Old Invicta, fanalino di coda con 7 punti conquistati in 22 gare disputate.

Terza Categoria, Girone B (Modena), calendario giornata 25 (domenica 8 maggio):

Ore 15.30:

Gino Nasi – Nuova Aurora

Ore 16.30:

Centro Polivalente Limidi – Circolo Rinascita

Concordia Calcio – Old Invicta

Novese – Polisportiva Cognentese

Reno Centese – Medolla

Virtus Mandrio – Robur La Pieve

Riposa: Cortilese

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Medolla 64*

Virtus Mandrio 61

Centro Polivalente Limidi 46

Circolo Rinascita 38

Polisportiva Cognentese 31

Gino Nasi 31

Robur La Pieve 30

Nuova Aurora 28

Cortilese 23*

Reno Centese 23

Novese 19

Concordia Calcio 13

Old Invicta 7

*una partita in più

