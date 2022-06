Aspiranti giovani imprenditori, iscrizioni aperte per il corso di alta formazione del Lions Club Mirandola

MIRANDOLA – Sono aperte le iscrizioni della seconda edizione del corso di Alta Formazione gratuito che permetterà ai giovani di acquisire una gamma di strumenti necessari a realizzare al meglio un progetto imprenditoriale. Il Lions Club Mirandola, nell’ambito del programma di formazione permanente del distretto 108Tb, in collaborazione con CPL CONCORDIA e AIMAG SPA e il contributo di Fondazione Democenter, propone un Corso di Alta Formazione gratuito di 24 ore in aula (in presenza e/o online) + 2 momenti di formazione presso le aziende, rivolto a giovani interessati ad acquisire conoscenze e competenze su strumenti, metodologie e tecniche per trasformare una idea di business in un progetto imprenditoriale attraverso la creazione di una startup. Per iscriversi è necessario inviare all’indirizzo e-mail formazione@ fondazionedemocenter.it il proprio Curriculum Vitae e Lettera Motivazionale. Di seguito, tutte le informazioni:

