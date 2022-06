Finale Emilia, borse di studio per due studenti finalesi da parte del Lions Club

FINALE EMILIA – L’annata lionistica 2021-2022 del Lions Club Finale Emilia si è conclusa ai primi di giugno, con una bellissima festa presso il ristorante Il Biancospino, nel corso della quale sono stati premiati gli studenti vincitori delle borse di studio messe in palio dall’associazione. I riconoscimenti sono andati agli studenti finalesi Lorenzo Poletti, 25 anni (laurea magistrale conseguita nel 2021 in Scienze chimiche, votazione 110/110 e lode) e Lisa Tommasini, 25 anni (laurea magistrale conseguita nel 2021 in Lingue e letterature straniere, votazione 110/110 e lode). L’attività del Lions Club Finale Emilia riprenderà a settembre, con un nuovo presidente: dopo ben tre donne (Maria Vittoria Baraldini, Maria Teresa Benotti e Deanna Bergamini), a guidare l’annata 2022-2023 sarà Giorgio Borsari, con tante iniziative in cantiere ed un nuovo Direttivo pronto a concretizzarle.

