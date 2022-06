Grazie Fraintesa. La raccolta fondi in sua memoria ha raggiunto 185mila euro

SAN PROSPERO- Lo scorso aprile la giovane blogger Francesca Barbieri (Fraintesa) se ne andava a causa di un tumore molto aggressivo che non le aveva lasciato scampo. Genitori e amici avevano subito lanciato una raccolta fondi per l’AIRC in suo nome: proprio per sostenere la ricerca sul cancro.

Un anno dopo dove è arrivata la raccolta fondi dedicata a Fraintesa? Ha superato i 185mila euro. A raccontarlo, sul profilo Instagram di Fraintesa, è la ricercatrice Maira Di Tano che usufruirà proprio di una delle borse di studio di Francesca Barbieri: “Quando ho saputo di aver ricevuto la borsa di studio in memoria di Francesca è stato un momento di forte commozione. Per me questa borsa significa, innanzitutto, tanta responsabilità e fare ricerca in ricordo di Francesca mi dà tanta forza e determinazione nel mio lavoro, tutti i giorni. Voglio dirvi grazie. Grazie a tutti coloro che hanno reso questo possibile. Grazie per aver trasformato un dolore tanto grande in un’azione tanto buona, perché attraverso la ricerca altre persone in futuro possono essere salvate in memoria di Francesca”.

Non è finita: nel 2023 un altro ricercatore partirà per due anni di formazione in un laboratorio internazionale, con una seconda borsa di studio AIRC per l’estero in memoria di Francesca.

