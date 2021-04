Fraintesa, il Comune di San Prospero sostiene la raccolta fondi per la ricerca sul cancro

SAN PROSPERO – Il Comune di San Prospero si schiera al fianco dei familiari e degli amici di Fraintesa, la blogger Francesca Barbieri, scomparsa nei giorni scorsi, che hanno dato vita ad una raccolta fondi per l’AIRC in suo nome, per sostenere la ricerca sul cancro. “Lei avrebbe voluto così, meno lacrime e più azioni concrete. Francesca è e resterà sempre con noi. Noi vogliamo seguire il suo esempio, non fermarci, essere positivi e contribuire a cambiare le cose”, si legge sulla pagina Facebook del Comune.

Per donare cliccare sul link: https://donazioneinmemoria.airc.it/eventi/graziefraintesa

