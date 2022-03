Fraintesa sempre nel cuore: San Prospero le dedica un murales

SAN PROSPERO- Dopo Milano, anche San Prospero omaggerà con un murales Francesca Barbieri, in arte Fraintesa, la travel blogger della Bassa deceduta il 2 aprile 2021 a causa di un tumore al seno, che non le aveva lasciato scampo.

L’opera sarà realizzata dall’artista Stefania Marchetto, in arte SteReal, che ha già realizzato il murales meneghino.

«Francesca era ed è una donna forte, unica ed eccezionale – ha ricordato il papà Iones Barbieri a “Il Resto del Carlino”– siamo molto fieri di lei”.

Il murales dedicato a Franesca Barbieri, che sorgerà nell’area del Municipio, è stato fortemente voluto dall’Ammnistrazione comunale di San Prospero.

L’artista ha già effettuato un primo sopralluogo per visionare la parete e, il 27 marzo, si metterà all’opera: ci vorranno almeno tre o quattro giorni di lavoro per completare il murales.

Il ricordo di Fraintesa, a un anno dalla sua scomparsa, è ancora vivo nel cuore di chi l’ha conosciuta e anche in quello di chi non ha avuto il piacere di farlo: seguendola però sui social e sul suo blog. Sono migliaia i follower che continuano a seguire le pagine social di Francesca Barbieri: dimostrando un grande affetto che non accenna ad arrestarsi.

In tanti hanno inoltre partecipato alla presentazione, a Modena, del libro “Vivi ogni giorno come se fosse il primo”: scritto da Francesca Barbieri e dal suo compagno Andrea Riscassi, e pubblicato dopo la morte di Fraintesa. Un viaggio fuori e dentro di sé, un meraviglioso inno alla vita che racchiude lo spirito e la saggezza della travel blogger che è diventata simbolo di resilienza.

