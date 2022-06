“Il caffè della domenica” di Francesca Monari

Bologna – Femminile? Maschile? Non importa, ad unirli è l’arte!

E’ un uomo il nuovo presidente delle Sfogline: su un organo di stampa afferma di sentirsi una di loro e di andarne fiero perchè ciò che “unisce” è l’arte della pasta.

A capo dell’associazione che preserva l’arte, fino ad ora ritenuta femminile per tradizione, della sfoglia tirata a mano c’è Angelo Taschetta, 44 anni. Angelo ha però anche un’altro desiderio: insegnarla nelle scuole. Lui ha imparato a farla da una dipendente assunta nella sua attività.

Doppia laurea: è legge anche in Italia.

L’iscrizione in contemporanea a due corsi universitari diventa realtà anche in Italia. grazie al E’ il n.2415, il disegno di legge approvato dal Senato il 6 aprile 2022. Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile è stata infatti pubblicata la legge n° 33. Ora non resta che rimanere in attesa di indicazioni più precise sull’attuazione della norma. L’iter parlamentare, iniziato nel 2020 si è concluso positivamente offrendo agli studenti del futuro questa possibilità.

Parma – Da dipendenti licenziate a imprenditrici proprietarie entusiaste

Un’altro esempio formidabile di come “insieme”, nonostante un percorso pieno di ostacoli, sia possibile prendere in mano il proprio futuro lavorativo. Sto parlando di un’azienda di profumi storica che in piena pandemia decide di chiudere. 34 le persone che costituendo una cooperativa decidono di rilevarla, dandole e dandosi un’altra possibilità. Quasi tutte mamme, a dimostrazione che il lavoro è parte fondamentale della vita di ogni persona, di ogni donna e di ogni mamma.

Istituto Italiano di Tecnologia e Inail al lavoro per ridurre gli infortuni

Da qui ai prossimi anni, grazie alla tecnologia, ai lavoratori potrebbero essere forniti degli esoscheletri industriali in grado di agevolare e rendere più sicure le mansioni più faticose dal punto di vista fisico. L’esoscheletro, ovvero un’apparecchiatura leggera e dotata di motori elettrici e algoritmi di intelligenza artificiale, indossata, diminuirà lo sforzo fisico fino al 40%. Oltre agli infortuni sul lavoro, ridurrà anche le malattie professionali croniche

