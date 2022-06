Medolla, inaugurata l’attività estiva “Spazio Magic”

MEDOLLA – Lunedì 6 giugno è stata inaugurata a Medolla l’attività estiva “Spazio Magic” dell’associazione Magic Baloons. Erano presenti all’inaugurazione il presidente Ucman e sindaco di Medolla Alberto Calciolari, la vicesindaca Graziella Zacchini, alcuni rappresentanti Ucman, la presidente dei Lions Club Mirandola Sonia Menghini e della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola Giorgia Butturi, accolti dal presidente dell’associazione Magic Baloons Cinzia Buzzi.

“Spazio Magic è stato pensato – spiegano le responsabili del progetto Carafoli Patrizia e Bergamini Daniela – per permettere a tutti i ragazzi dai 12 ai 21 anni di trascorrere l’estate, facendo esperienze stimolanti e adatte alla propria età in gruppo. Un gruppo che vuole essere aperto e eterogeneo in cui la diversità è un valore aggiunto, una ricchezza. Questo significa che partecipa allo Spazio Magic chi è incuriosito dalle attività proposte o chi ha voglia di conoscere nuovi amici o chi vuole trascorrere l’estate in un ambiente accogliente; non si fa caso alle diversità perché la diversità diventa normalità.

Il grande obiettivo è quello di trasmettere a questi ragazzi questa apertura mentale sperando che poi loro riescano a portarla fuori da qui, in tutti i contesti che frequentano, dalla scuola, allo sport, al gruppo di amici. Sappiamo che non è semplice e immediato ma in questi anni i ragazzi ci hanno sempre seguito in questo e proprio loro, per primi, ci hanno fatto capire che è possibile. Tutto questo avviene in modo spontaneo facendo le attività della settimana.

La settimana dello Spazio Magic segue cinque filoni: sport ( arrampicata, paintball, laser game, sport di squadra); uscite (al mare, picnic in città con visita ai musei, parchi divertimento, parchi acquatici..); collaborazioni con realtà del territorio (la fattoria Saliceta, il centro cinofilo Hello Dog, Astronave Lab, la fattoria Una bicicletta troppo grande); cene in compagnia; web radio in collaborazione la StazioneRulli. Parte da quest’anno anche il progetto dei volontari a cui noi teniamo molto. Fanno parte di questo progetto i ragazzi che hanno partecipato gli scorsi anni allo Spazio Magic che sono fuori età, ragazzi che frequentano scuole superiori con indirizzo di scienze umane, scout.

L’obiettivo è quello di responsabilizzare questi ragazzi che sono ormai adulti e offrir loro esperienze di crescita personale. Partirà proprio il 7 Giugno la settimana dei volontari in cui faremo formazione a questi ragazzi e faremo vivere da protagonisti alcune esperienze che poi rivivranno con gli altri ragazzi. Volevamo ringraziare i ragazzi, i volontari, i genitori, gli enti locali, le autorità presenti e le associazioni con cui collaboriamo, oltre che le aziende, la Fondazione Donor Italia, il Lions Club e la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola che da anni ci sostengono e credono in noi”.