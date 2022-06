Novi, ecco la nuova Giunta: con Diacci, conferme per Fabbri, Bacchelli, Casarini, Fracavallo e Paltrinieri

NOVI DI MODENA – Firmato, da parte del sindaco Enrico Diacci, confermato nel proprio ruolo dopo le recenti elezioni amministrative, il decreto di nomina degli assessori, che comporranno la nuova Giunta del Comune di Novi di Modena. Di seguito, la composizione della nuova Giunta: confermati gli assessori che componevano la Giunta durante il primo mandato del sindaco Diacci:

Mauro Fabbri: – Vicesindaco – Sviluppo Economico – Bilancio e Tributi

Susanna Bacchelli: Urbanistica – Ambiente – Mobilità Sostenibile

Elisa Casarini: Servizi Sociali e Sanitari – Pari Opportunità

Alessandro Fracavallo: Sport – Attività Ricreative – Promozione e Gestione delle Relazioni con l’Associazionismo

Annalisa Paltrinieri: Politiche Scolastiche – Cultura – Politiche Giovanili

Il sindaco Diacci commenta così la nomina degli assessori:

“Squadra che vince non si cambia! Il criterio di nomina della nuova Giunta riprende il concetto che in campagna elettorale era proprio il nostro slogan “A metà strada”. Ritengo che il grande successo raggiunto sia arrivato grazie ad un proficuo lavoro di squadra che, con Assessori e Consiglieri, abbiamo portato avanti in mezzo a tante difficoltà. Pertanto penso sia opportuno e utile dare agli Assessori che hanno portato a termine il primo mandato e sono stati eletti all’interno del Consiglio Comunale, la possibilità di proseguire il proprio percorso, portando avanti progetti e visioni nuove per la nostra comunità. E lo faremo come abbiamo fatto finora: confrontandoci con i cittadini e stando al loro fianco. Martedì 28 giugno condivideremo le nomine all’interno del Consiglio Comunale ma già dall’inizio della prossima settimana riprenderemo le riunioni di Giunta per non fermarci nemmeno un secondo e per affrontare i prossimi cinque anni con innovazione e positività”.