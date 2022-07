Carpi, ristrutturazione della palestra dell’istituto “Meucci” con i fondi del Pnrr

CARPI – Un milione e 650mila euro di risorse del Pnrr saranno utilizzate per la ristrutturazione della palestra dell’istituto Meucci di Carpi, grazie al bando del ministero dell’Istruzione che la scorsa settimana ha assegnato il finanziamento al progetto candidato dalla Provincia.

Il particolare, il progetto prevede il miglioramento sismico dell’edificio rinforzando gli elementi strutturali come pilastri, travi e vano scala e la riqualificazione edile, impiantistica e delle finiture, nonchè la manutenzione straordinaria degli spogliatoi, della pavimentazione dei campi di gioco e il rifacimento dell’impermeabilizzazione nei punti in cui sono presenti infiltrazioni.

Inoltre, nelle prossime settimane inoltre partirà anche l’intervento di rifacimento delle coperture dell’istituto per 300 mila euro, a cui si aggiunge la realizzazione dell’impianto di riscaldamento a idrogeno della palestra, il primo in Italia nel suo genere, previsto quest’anno.

Nel distretto scolastico di Carpi sono partiti in queste settimane all’istituto Fanti i lavori di manutenzione straordinaria dei serramenti per 600 mila euro ed il rifacimento dei servizi igienici per 300 mila euro, mentre all’istituto Da Vinci sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria dei serramenti per 450 mila euro, oltre ad altri interventi per un investimento complessivo sul distretto di quattro milioni di euro.

La Provincia attende inoltre l’avvio dei lavori di ampliamento del polo scolastico superiore Fanti-Da Vinci di Carpi, un intervento del costo complessivo iniziale di due milioni e 300 mila euro, finanziati in gran parte da fondi statali e dalla Provincia, sul quale si stanno ricalcolando i costi di realizzazione a seguito della revisione dell’elenco prezzi regionale dovuta all’aumento delle materie prime.

