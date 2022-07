Crisi di Governo, il presidente del Consiglio Mario Draghi si è dimesso

Dopo quanto avvenuto nella giornata di ieri, in cui Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia hanno negato il proprio sostegno al Governo Draghi, non votando la fiducia al Senato, il presidente del Consiglio si è dimesso dal proprio incarico nella mattinata odierna. Dopo un breve intervento alla Camera dei Deputati, in cui ha annunciato che si sarebbe recato al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica, Draghi ha infatti incontrato il capo dello Stato Sergio Mattarella per comunicargli le proprie dimissioni, già presentate, e in quel caso respinte, la scorsa settimana. Questa volta l’esito del colloquio è stato differente, come testimonia – riporta l’Ansa – quanto dichiarato dal segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti:

“Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il presidente del Consiglio dei ministri professor Mario Draghi, il quale, dopo aver riferito in merito alla discussione e al voto di ieri presso il Senato ha reiterato le dimissioni sue e del governo da lui presieduto. Il presidente della Repubblica ne ha preso atto, il governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti”.

Si avvicina così sempre di più l’ipotesi del voto anticipato. Dopo aver incontrato il presidente Mattarella al Quirinale, Mario Draghi si è poi recato al Senato per incontrare la presidente Elisabetta Casellati. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, riceverà, invece, nel pomeriggio di oggi, al Palazzo del Quirinale, i presidenti delle due Camere.

