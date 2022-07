Itaca: il Festival del Turismo Responsabile arriva nelle Valli Mirandolesi

MIRANDOLA- “Abitare il futuro” non è mai stato così difficile: tra pandemia, conflitti, cambiamenti climatici e un generale senso di sconforto che ci accompagna da un paio d’anni, provare anche solo a immaginare un’idea di futuro è piuttosto complicato, figuriamoci ‘abitarlo’, quel futuro. Ma è proprio nell’azione, in quell’abitare, che risiede la rivoluzione concettuale del primo e unico evento in Europa nato per portare un nuovo sguardo sul viaggiare responsabile e sostenibile, Itaca migranti e viaggiatori – Festival del Turismo Responsabile: abitare significa fare di un luogo, anche se temporaneo, la propria casa, viverlo con il rispetto che merita e nell’equilibrio con l’ambiente e le altre specie.

Per il primo anno anche le Valli Mirandolesi sono una delle 24 tappe del più importante Festival del Turismo Responsabile a livello nazionale Itaca. Il Ceas-La Raganella sta lavorando per organizzare due giornate di eventi il 𝟮𝟰 𝗲 𝟮𝟱 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲. Un’occasione importante per rendere il territorio sempre più meta di un turismo lento, responsabile e accessibile a tutti. Nel mese di agosto sarà ufficializzato il programma completo. La rete del progetto promuove e coordina le 24 tappe: YODA aps, Nexus Emilia-Romagna, Made for Walking, Camera a Sud, C.A.S.A Cosa Accade Se Abitiamo, Alcina – Centro di Educazione Ambientale Valle del Fiastrone, Monte Vector Rifugio Mezzi Litri, Associazione Arquata Potest, #IORESTO, TassoBarbasso, Rete di Riserve Fiume Brenta, Happy Minds srl, Consorzio Unico Valle d’Aosta–Aosta, Mediaterraneo srl, Territorintraprendenti Cascia, Rockability, Comune di Spilamberto, Centro Culturale ALMO–Piumazzo MO, Servizio di Promozione e Accoglienza Turistica e CEAS La Raganella del Comune di Mirandola, Chiocciola la Casa del Nomade APS, Mediaterraneo srl, Ass. NAPOLI inVita, Pro Loco Sessa Aurunca, Pro Loco Succivo, Pro Loco Camerota APS, UNPLI Salerno, UNPLI Campania, Coop Palma Nana, Addiopizzo Travel, Libera il g(i)usto di viaggiare, Cotti in Fragranza, Vogatori – Città di Taranto, S.Andrea degli Armeni Domus Armenorum Taranto, Massafra Turismo, Sda Pro Loco di Lanusei, Pro Loco di Jerzu, Pro loco di Villagrande Strisaili, Comune di Ussassai, Comune di Umbriatico, Slow Food Cilento, AmbienteParco, Mistral Coop Soc Onlus, Zavod MAGISTRALA, Agorè aps, Ufficio per le Azioni di Sostenibilità OSA e Servizio Terza Missione dell’Università degli Studi di Pavia, Viaggi Solidali.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017