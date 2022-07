Medolla. All’Arena Fellini il documentario “Un solo errore- Bologna 2 agosto 1980”

MEDOLLA- Lunedì 1 agosto, alle 21.15, all’Arena estiva Fellina di Medolla ospiterà la proiezione del documentario di Matteo Pasi “Un solo errore- Bologna 2 agosto 1980”.

Prodotto dall’Associazione Pereira Aps e distribuito da Rai, Cineteca di Bologna e Arcoiris tv il documentario è stato realizzato grazie alla collaborazione dell’associazione familiari 2 agosto 1980 e dell’archivio sindacale Pedrelli.

Alla fine della proiezione interverranno il regista Matteo Pasi e Agide Melloni: l’autista dell’autobus 37 usato per il trasporto delle salme.

Parteciperà alla serata anche il sindaco di Concordia: paese di una delle vittime della strage del Due Agosto.

Il più feroce attentato della storia repubblicana, il cinico tentativo di abbattere la democrazia, un sanguinario colpo contro la popolazione inerme che sta partendo per le vacanze. I terroristi commettono un unico errore: aver scelto Bologna come obiettivo. I soccorsi sono immediati, la città manifesta il proprio sdegno “rioccupando” le piazze percepite come “luoghi della democrazia” e da subito, tramite la voce dell’allora sindaco di Bologna Renato Zangheri e l’immagine impressa nella memoria collettiva dell’allora presidente della Repubblica Sandro Pertini, si leva con forza la richiesta di verità e giustizia. Le indagini dei magistrati bolognesi e l’impegno costante dell’Associazione dei familiari delle vittime conducono per la prima volta ad individuare e condannare gli esecutori materiali della strage: i neofascisti dei NAR (Nuclei Armati Rivoluzionari); e i depistatori che fin da subito hanno ostacolato l’accertamento della verità: la P2 di Licio Gelli e i massimi vertici dei servizi di sicurezza, dalla prima manovrati.