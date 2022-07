Mirandola, sgomberati i vecchi uffici comunali in via Montanari

MIRANDOLA – Intervento della Polizia Locale di Mirandola, nella mattina di ieri, giovedì 21 luglio, in via Montanari, presso i vecchi uffici comunali nei quali si erano introdotte abusivamente alcune persone. L’immobile è stato ispezionato dagli agenti di Polizia e rimesso in sicurezza mediante nuove chiusure. All’interno sono stati rinvenuti giacigli, rifiuti, residui alimentari ed escrementi. Al momento dell’intervento nei vecchi uffici comunali di via Montanari, a Mirandola, – rende noto la Polizia Locale di Mirandola – era presente uno degli occupanti abusivi, che è stato fotosegnalato, allontanato e deferito all’autorità giudiziaria per invasione di edifici. Di seguito, alcune immagini pubblicate dalla Polizia Locale di Mirandola:

