Mirandola, la nuova pista di pattinaggio di via Circonvallazione apre lunedì 1 agosto

MIRANDOLA – Sarà fruibile a partire dall’1°agosto prossimo la nuova pista di pattinaggio sita nell’area esterna al centro sportivo polivalente di via Circonvallazione a Mirandola. A stabilirlo l’Amministrazione comunale, che, con una delibera di Giunta di ieri, lunedì 18 luglio, ha provveduto di fatto ad aprirla al pubblico – la gestirà Ge.Mi Sport – aumentando così le opportunità di svago dell’estate mirandolese.

All’interno dell’impianto, che sarà aperto nei mesi di agosto e settembre 2022, oltre all’attività sportiva del pattinaggio, saranno diversi i momenti di intrattenimento che si stanno predisponendo, finalizzati in particolar modo alla promozione dell’area esterna. Tra questi, almeno cinque serate dedicate alla musica e al ballo, con ingresso gratuito. Come gratuito sarà sempre l’accesso all’area per tutto il periodo di apertura.

“Abbiamo unito la possibilità di avere a disposizione la parte esterna di una struttura nuova con l’opportunità di renderla frequentabile e vivibile per l’attività sportiva, ma anche e soprattutto per quella di intrattenimento – spiega l’assessore allo Sport del Comune di Mirandola, Roberto Lodi – Diversi sono già gli eventi che si stanno programmando rivolti ai mirandolesi di tutte le età e non solo a loro a partire dal mese di agosto e a seguire con quello di settembre. Dando in questo modo oltretutto continuità agli eventi estivi fino ad ora organizzati e o patrocinati dall’Amministrazione comunale. Ma pure per proseguire sulla strada di dare risposte certe ai cittadini tutti, aumentando la vivibilità di tutti gli spazi pubblici e soprattutto quelli sportivi”.

