Due nuovi mezzi 100% elettrici per il Comune di Mirandola

MIRANDOLA – Due mezzi completamente elettrici e ad impatto zero al posto di altrettanti veicoli ormai obsoleti e molto inquinanti: sono quelli che il Comune di Mirandola otterrà grazie al bando approvato e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna per svecchiare il parco auto degli enti locali, e che ad oggi ha visto ben 141 Comuni emiliano-romagnoli parteciparvi. Occasione raccolta anche da Mirandola che ha inoltrato alla Regione la richiesta di sostituire una vecchia Fiat Panda alimentata a benzina (Euro 2) e un Fiat Ducato diesel con due veicoli completamente elettrici e ad emissioni zero: una Renault Twingo e-Tech e un Master Ze.

“Sono molto soddisfatta che anche Mirandola abbia deciso di sfruttare questa possibilità – commenta la capogruppo regionale M5S, molto attivo in Regione Emilia-Romagna nel richiedere il bando, Silvia Piccinini – Si tratta di un chiaro esempio di come anche le amministrazioni comunali possano fare la propria parte in tema di sostenibilità ambientale. D’altronde, dopo l’ok del Parlamento europeo allo stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035, è più che mai urgente percorrere la via della transizione ecologica. E lo è a maggior ragione nel bacino padano, una delle aree a maggior rischio sanitario d’Europa per la pessima qualità dell’aria: siamo già in grave ritardo e opportunità come quella rappresentata dal bando regionale che abbiamo fortemente voluto devono essere sfruttate al massimo. Bene, quindi, che anche il Comune di Mirandola abbia deciso di intraprendere questa strada. La lotta all’inquinamento, alle polveri sottili e alle emissioni di biossido di azoto presenti in maniera preoccupante in Pianura Padana deve essere la priorità di tutti” conclude Silvia Piccinini.