Ospedale Mirandola, Zaniboni (Pd): “Avanti con la realizzazione degli investimenti concordati con l’Ausl”

Attraverso una nota stampa, la sindaca di Camposanto e capogruppo del Pd in Consiglio provinciale, Monja Zaniboni, interviene in merito all’approvazione, da parte del Consiglio provinciale, di un ordine del giorno, presentato dal consigliere di Forza Italia Antonio Platis, che punta ad impegnare il presidente della Provincia di Modena a rappresentare e sollecitare in sede di conferenza territoriale socio sanitaria l’Ausl per dar corso il più rapidamente possibile all’avvio dei lavori per la realizzazione della terapia semintensiva multispecialistica pneumologica all’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola e di potenziare l’area del Pronto Soccorso dell’ospedale:

“Con l’approvazione unanime in Consiglio Provinciale di un ordine del giorno abbiamo sollecitato l’attivazione del cantiere per la realizzazione della Terapia Semintensiva Pneumologica multi specialistica e del nucleo di Medicina d’Urgenza presso l’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola. Si tratta di progetti previsti all’interno del piano di potenziamento dell’Ospedale di Mirandola, che è reale. I tempi di avvio di questi cantieri sono slittati; chiediamo che i nuovi tempi previsti di avvio, cioè settembre, siano rispettati. Sono cantieri parte integrante della programmazione relativa al nostro nosocomio e più complessivamente al distretto sanitario della Bassa Modenese, i cui punti qualificanti abbiamo ribadito nel recente incontro con la neo-direttrice generale dell’Ausi di Modena Anna Maria Petrini in visita nella Bassa Modenese. La realizzazione della Terapia Semintensiva e della Medicina d’Urgenza permetterà all’Ospedale di Mirandola di essere sempre più attrattivo, ma devono seguire con coerenza anche gli altri impegni ed investimenti previsti, come il rientro del reparto di Cardiologia e l’avvio dello Studio di fattibilità della realizzazione del secondo Osco del nostro distretto”.

