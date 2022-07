Mirandola, infortunio domestico per il sindaco Greco. Calciolari: “Vicinanza da parte di sindaci e consiglieri Ucman”

MIRANDOLA – Attraverso una nota stampa, il presidente dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, Alberto Calciolari, interviene in merito all‘infortunio domestico occorso al sindaco di Mirandola, Alberto Greco, ricoverato all’ospedale di Baggiovara nella giornata di ieri, 20 luglio, in seguito ad una caduta accidentale nella propria abitazione durante la notte tra martedì 19 e mercoledì 20 luglio:

«Apprendiamo del grave infortunio domestico occorso al Sindaco di Mirandola Alberto Greco, che prima che amministratore di un paese caro a tutti noi della Bassa modenese è un amico – dichiara il presidente dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, Alberto Calciolari – e a nome dei Sindaci e dei Consiglieri dell’Unione esprimo la più sincera vicinanza e affettuosa amicizia ad Alberto, formulando gli auguri per una pronta guarigione. Aspettiamo il suo ritorno, in ottima salute, per riprendere il filo di confronti a tratti pungenti ma sempre schietti e franchi che hanno sempre caratterizzato il nostro rapporto».

