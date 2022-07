San Prospero, incidente per il consigliere comunale Simone Ganzerli: “Fortunato ad essere ancora vivo”

“Sono stato fortunato a essere ancora vivo. Sono stato miracolato a uscirne fisicamente tutto intero. Non voglio condividere la mia esperienza per fare del protagonismo o la solita ramanzina, ma solo per aiutare a riflettere su quanto sia pericolosa la strada. O meglio, quanto siano pericolosi i guidatori poco attenti. Mentre in queste ore hanno tutti fretta di uscire per fare l’aperitivo o il weekendino al mare, qualcuno non ci arriverà mai. Domenica sono stato uno di quelli che non ci è arrivato; ma che ha la fortuna di testimoniarlo. E per quanto tu possa essere attento alla tua guida, c’è da concentrarsi anche sull’andatura degli altri. Le distrazioni possono essere tante; cellulare, sole, poca visibilità e altri mille fattori. Il punto è che non ci vuole nulla per finire cappottati con la macchina per una mancata precedenza. Meglio arrivare 10 minuti dopo invece che fare serata al pronto soccorso. Un grazie gigante a tutto il personale medico che mi ha assistito; dalla Croce Blu di Mirandola al pronto soccorso di Baggiovara. In pronto soccorso sono stato trattato benissimo, nonostante il grande afflusso di persone. Durante le 6 ore passate là dentro infermieri e medici non si sono fermati nemmeno per un momento”.