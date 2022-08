Altro nubifragio nella Bassa modenese, ma nel weekend tornano sole e caldo

Un altro forte nubifragio, fortunatamente per il momento senza danni, ha colpito nella prima mattinata di oggi, venerdì 19 agosto, la provincia di Modena e, in particolare, il territorio della Bassa modenese, alle prese con la conta dei danni in seguito all’ondata di maltempo che, nella serata di mercoledì, si è abbattuta soprattutto su San Felice. A seconda delle zone, sulla Bassa modenese sono caduti dai 30 ai 60 mm di pioggia. Dopo alcuni giorni caratterizzati dal maltempo e da un abbassamento delle temperature, però, da domani la situazione dovrebbe cambiare: nel weekend, infatti, sono previsti bel tempo e il ritorno del caldo, con le massime che dovrebbero superare nuovamente quota 30° in provincia di Modena.

