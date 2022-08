San Prospero, albero abbattuto dal maltempo rimosso dalla strada in via Bosco

SAN PROSPERO – Continuano gli interventi dei Vigili del Fuoco dopo la violenta ondata di maltempo che nella serata di mercoledì 17 agosto si è abbattuta sulla Bassa modenese. Oltre 70 nel corso della notte gli interventi dei Vigili del Fuoco, che, invece, questa mattina, sono stati impegnati a San Prospero, per la rimozione di un albero caduto sulla sede stradale in via Bosco.

