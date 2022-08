Danni maltempo, Vigili del Fuoco ancora al lavoro. Blackout a San Felice, Rivara e Medolla

Sono proseguiti per l’intera giornata di ieri, giovedì 18 agosto, gli interventi dei Vigili del Fuoco per i danni causati dal maltempo che si è abbattuto nella fascia nord della provincia di Modena, in particolar modo sulla Bassa modenese, nella serata di mercoledì 17 agosto. Maltempo che ha colpito in particolar modo San Felice. Oltre 40 gli interventi effettuati ieri dai pompieri, che si vanno a sommare agli oltre 70 della notte tra mercoledì e giovedì, prevalentemente per verifiche sulle coperture di alcuni fabbricati e per alberi abbattuti. Intanto, mentre è stata avviata da parte della Regione Emilia-Romagna una conta dei danni provocati dal maltempo, in previsione della dichiarazione dello stato di crisi regionale e del conseguente avvio del percorso amministrativo per l’accesso al Fondo regionale di protezione civile, per i rimborsi a privati e imprese, vengono segnalati lunghi e prolungati blackout in diverse zone della Bassa modenese, tra cui San Felice, Rivara e Medolla.

