In autostrada alla guida di un’auto rubata, denunciato per ricettazione

MODENA – Nel corso della consueta attività di pattugliamento autostradale, agenti della Polizia di Stato in servizio presso la Sottosezione Polizia Stradale di Modena, hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione un uomo residente a Milano. Il soggetto, fermato nei pressi del chilometro 156 dell’Autostrada A\1 nel territorio del Comune di Modena, è stato, infatti, trovato alla guida di un’autovettura di cui era stato denunciato il furto qualche giorno fa. Dopo i controlli di rito è emerso che l’uomo non era in regola con le norme che regolano l’ingresso ed il soggiorno in Italia di cittadini stranieri, e pertanto è stato deferito alla Autorità Giudiziaria anche per quest’ultima violazione di carattere penale.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017