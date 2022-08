Camposanto, installate tredici nuove rastrelliere portabici

CAMPOSANTO – Nuove rastrelliere portabici in acciaio zincato per arredo urbano “modello Verona”, nell’ambito del progetto della Regione Emilia Romagna “Bike to Work”. Sono state, infatti, installate in diverse zone di Camposanto 13 nuove rastrelliere che consentono di parcheggiare le biciclette in sicurezza grazie al supporto laterale per la chiusura del telaio.

L’intervento – spiega l’Amministrazione comunale di Camposanto – è stato completamente finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, per l’attuazione del progetto “Bike to Work 2021”: per il Comune di Camposanto sono stati stanziati complessivamente 16.692,28 euro Le rastrelliere sostituite sono state ricollocate nei punti in cui non era possibile installare le nuove, andando di fatto a incrementare la possibilità di parcheggiare la propria bicicletta in sicurezza nei principali luoghi di interesse del Comune. Con questa azione – spiega l’Amministrazione – si intende incentivare concretamente l’uso della bicicletta come mezzo di spostamento quotidiano: abitudine sana e rispettosa dell’ambiente da promuovere e supportare il più possibile tra i cittadini.

