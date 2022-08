Civetta ferita soccorsa in autostrada da una pattuglia della Polizia Stradale

MODENA – Lo scorso 18 agosto, alcuni agenti della Polizia di Stato in servizio presso la Sottosezione Polizia Stradale di Modena, nel corso della consueta attività di pattugliamento autostradale, hanno rinvenuto nei pressi del casello di Modena Nord, al chilometro 156 della Autostrada A1, nel territorio del Comune di Modena, un civetta ferita. La civetta ferita è stata immediatamente soccorsa ed affidata per le cure ai volontari del Centro Soccorso Animali di Modena, che provvederanno a curarla ed, una volta guarita, a reintrodurla in natura, nel suo habitat naturale, lontana da strade ed autostrade.

