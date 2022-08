Ospedale Mirandola, Lega: “Nessun potenziamento è all’orizzonte”

MIRANDOLA – Nota stampa della Lega di Mirandola in merito alle rassicurazioni fornite dall’Ausl di Modena all’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord sui servizi di primo soccorso dell’Ospedale Santa Maria Bianca. Il capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Mirandola, Marco Donnarumma replica come segue:

“Le esultanze, fra gli altri, del presidente dell’Unione del Comuni dell’Area Nord Alberto Calciolari, in merito alle dichiarazioni di Ausl sulla garanzia di presunto consolidamento dei servizi d’emergenza dell’Ospedale Santa Maria Bianca, risultano quanto meno fuori luogo. Una sola automedica, per citare un esempio concreto, a disposizione di tutto il territorio dell’intera Area Nord, e per di più in servizio solamente per 12 ore, non può rappresentare motivo di giubilo, sul tema del tanto sbandierato consolidamento della nostra struttura ospedaliera, semmai è l’esatto contrario, cioè un taglio ai servizi e un depotenziamento che dovrebbe preoccupare la politica”.