Parlamentarie Movimento 5 Stelle, tra i candidati anche i finalesi Veronesi e Malak

E’ previsto per la giornata di oggi, martedì 16 agosto, lo svolgimento delle cosiddette “parlamentarie” del Movimento 5 Stelle, ovvero la scelta, da parte degli iscritti al Movimento (che avverrà attraverso un voto online sulla piattaforma SkyVote dalle 10 alle 22 odierne), delle persone che andranno a comporre le liste elettorali in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. Per quanto riguarda i nominativi in lizza riguardanti il territorio modenese, oltre a Stefania Ascari, Maria Laura Mantovani, Gabriele Lanzi e Michele Dell’Orco, già in Parlamento in questa legislatura, spiccano in riferimento alla Bassa modenese i nomi dei finalesi Mattia Veronesi e Mohamed Malak.

Mattia Veronesi, candidato sindaco di Finale Emilia nel 2021, è attualmente consigliere comunale a Finale Emilia e consigliere provinciale, oltre che presidente del Consiglio dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord. Attraverso la propria pagina Facebook, ha commentato così la scelta di candidarsi alle “parlamentarie”:

“Era nell’aria da un po’ di tempo, oggi ufficialmente posso dire che mi sono candidato alle parlamentarie per il movimento5stelle. L’ho fatto perché credo che la mia generazione, quella @20e30_, non possa più restare in panchina a guardare quello che succede, perché per anni ci è stato detto di lasciare lavorare quelli bravi, che alla fine erano i Bravi dei promessi sposi. Perché ho visto tutto il peggio che la politica poteva presentare, e ripresentare. Perché sono stanco di sentire “eh ma siamo in Italia”. Perché “gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili” Perché con un bel po’ di gavetta fatta tra consigli comunali e provinciali, ed un po’ di esperienza personale tra studio, lavoro e pandemia credo di poter essere il portavoce di parte della mia generazione. Sarà quasi sicuramente impossibile. Lo so, e lo sapevo quando ho deciso di farlo, ma non era un motivo sufficiente per non tentare. Per Aspera ad Astra”

Mohamed Malak è, invece, un medico, noto e stimato per la propria competenza professionale. Ha commentato così la propria scelta, attraverso Facebook:

“Amiche/Amici, Mi fa piacere informarvi che ho avanzato una proposta di candidatura alla camera sul portale del movimento 5 stelle per le elezioni legislative del 25/09/2022. Ho maturato questa decisione in seguito ad una lunga e profonda riflessione, da una parte perché penso di avere i requisiti per mettere a disposizione le mie competenze maturate nel campo politico-amministrativo-ordinistico e nel campo medico-sanitario-servizi sociali, e dall’altra per la critica situazione in cui versa il paese riguardo alla pandemia, alla crisi energetica ed alla guerra in Ucraina a causa della aggressione Russa che ha messo a dura prova la vulnerabilità del vecchio continente e in particolare il nostro paese che ha pagato e continua a pagare un prezzo alto sia a livello economico che a livello morale. La mia proposta di candidatura prelude, se viene accettata, all’essere a fianco del Presidente Conte forte del suo mandato come Presidente del Consiglio avendo lavorato per il bene del paese e dei cittadini in una situazione estremamente difficile instauratasi in seguito alla pandemia che, ahimè, incombe ancora e continua a mietere vittime. Osservo, sconcertato, che alcune forze politiche hanno iniziato la loro campagna elettorale sventolando come programma “l’Agenda Draghi”. Confesso che non ho capito cosa conterrebbe questa agenda e pare che il Presidente Draghi stesso avrebbe dichiarato che non esista. Il M5S , invece, ha ben reso chiaro il suo programma sottolineando in modo trasparente ed inequivocabile, quanto è stato realizzato durante i governi Conte1 e Conte2. Ed ha ricordato tutti i tentativi fatti dalla maggioranza del governo Draghi( del quale faceva parte il M5S dimostrando sempre coerenza e lealtà agli impegni assunti) per smantellare le riforme approvate a favore dei cittadini e del paese. L’agenda Conte , invece, esiste ed è quella che contiene i 9 punti, presentata a suo tempo al Presidente del Consiglio e conteneva solo fondamentali benefici per i cittadini. A questi nove punti il Presidente Conte non ha avuto risposta dal Presidente Draghi deliberatamente negata come se fossero proposte assurde. Il M5S non ha mai demonizzato le forze politiche avversarie che invece l’hanno sempre attaccato e demonizzato ingiustamente e prepotentemente ignorando che è l’unica forza politica che ha rinunciato a privilegi e che ha restituito oltre 400 milioni a favore delle piccole e medie imprese. Il 90% della ricchezza del paese è in mano al 10%, occorre fare una redistribuzione equa perché in un paese che si reputa civile non bisogna lasciare nessuno indietro. Inoltre fare promesse irrealizzabili come pensioni minime a 1000 euro, non tasse sulla casa, sui risparmi , sulla successione, Flat tax al 15% o al 23%.ecc ecc. , senza precisare dove reperire le risorse per realizzale, è semplicemente irrispettoso nei confronti dei cittadini”.

