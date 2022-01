Finale Emilia, Mattia Veronesi nuovo presidente del Consiglio dell’Unione

Mattia Veronesi, esponente del Movimento 5 Stelle, neoconsigliere provinciale e candidato sindaco alle recenti elezioni amministrative a Finale Emilia, è stato eletto nuovo presidente del Consiglio dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord. Veronesi, eletto anche grazie al sostegno del centrosinistra, succede, così, a Giorgio Cavazzoli (ex esponente di Fratelli d’Italia), dimessosi in quanto non rieletto nelle recenti amministrative a Finale Emilia, e a Orville Raisi (gruppo Liste Civiche e Pd Bassa modenese), che ha gestito i lavori nell’intermezzo tra le dimissioni di Cavazzoli e l’elezione del nuovo presidente.

Sul proprio profilo Facebook, nella giornata di ieri, quando era ormai stato raggiunto l’accordo per la sua elezione, Mattia Veronesi aveva commentato così:

“Inizia un nuovo anno e per me iniziano nuove sfide importantissime. Da mercoledì sono ufficialmente consigliere provinciale, di questo devo ringraziare tutti i colleghi della provincia, tutti i colleghi del Movimento che hanno risposto fiducia in me. Grazie. Voglio essere all’altezza del ruolo che mi avete affidato. E sarò presidente del Consiglio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. Un traguardo importantissimo, un incarico pesante ed importante per me e per il Movimento, che dimostra di entrare nelle istituzioni in maniera seria, ma anche per tutta la nostra comunità. Abbiamo la necessità di riportare il nostro Paese al centro della vita dell’Unione e della Provincia, perché da lì passeranno i fondi del pnrr. Intercettare quei fondi è un impegno che ci siamo presi in campagna elettorale, e vogliamo portarlo a termine. Dobbiamo uscire da due grandi crisi, quella sanitaria e quella della riorganizzazione dell’Unione, saranno mesi, forse anni duri. Ma con l’impegno di tutti, oltre le bandiere e i personalismi, possiamo uscirne più forti”.