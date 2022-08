San Possidonio, Sagra del Crocifisso: domenica 28 agosto processione storica

SAN POSSIDONIO – Nell’ambito della Sagra del Crocifisso, in programma a San Possidonio dal 26 al 29 agosto, domenica 28 agosto è prevista la Processione storica in costume, con partenza alle ore 19 dalla casa natale del martire risorgimentale Don Giuseppe Andreoli. Si attraverseranno, poi, via Cimarosa, via Verdi, via Malcantone, via Marconi, via Cervi, via Gramsci e piazza Andreoli. Alle ore 20 è, invece, in programma il concerto della banda Diazzi di Concordia, mentre alle ore 20.30 si terrà la cena storica in costume, aperta al pubblico (è gradita la prenotazione). Alle ore 21.30, poi, il concerto Nehemiah Brown Coro Fait Gospel. Nel volantino seguente, tutte le informazioni:

