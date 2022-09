“Il caffè della domenica” di Francesca Monari

Diversità e inclusione partono da Mirandola. E’ nativa di Mirandola una dei quattro italiani selezionati – tra tantissimi candidati – a rappresentare l’Italia al summit Youth 20, al G20 in Indonesia il prossimo autunno. Lo Youth 20, nasce con l’obiettivo di consentire ai giovani tra i 20 e 30 anni di esprimere le loro idee e visioni per il futuro ai Capi di Stato e di Governo del G20. Chiara Zucchi, che per lavoro (presso la Fondazione CERN & Society con sede a Ginevra) si occupa di progetti in ambito educativo per giovani provenienti da paesi in via di sviluppo, presenterà proposte a tema ‘diversità e inclusione’. Perché il futuro dei giovani passa anche per l’affermazione dei loro diritti.

Nuove professioni, il podcast producer. Il podcast producer è una figura professionale che si occupa di seguire tutta la filiera della realizzazione dei podcast: dalla scrittura dei contenuti fino alla distribuzione sulle piattaforme di ascolto. Secondo l’Istituto di sondaggi Ipsos, gli ascoltatori di podcast in Italia sono 9,3 milioni. Intraprendere questa professione sia a livello amatoriale sia professionale comporta grandi investimenti in termini di tempo e passione. Molti i corsi che stanno nascendo per offrire specializzazione. Qui trovi alcune dritte per iniziare a crearne uno : https://barbarareverberi.it/fare-podcast-come-iniziare/

Il posto fisso non attira più. Impiego in Regioni troppo lontane da casa e retribuzioni troppo basse per sostenere un affitto. Questi i motivi per cui chi ha vinto un concorso rinuncia al posto. Tuttavia si stima che nei prossimi quattro anni serviranno tra 800mila e 1,3 milioni di specialisti, tecnici e professionisti poter realizzare i progetti del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e a tal proposito dal 1 novembre prossimo per accedere ai concorsi per la Pubblica Amministrazione occorrerà registrarsi a: https://www.inpa.gov.it/

In arrivo il Bonus Part-time. Introdotto dal Decreto Aiuti trattasi di un’indennità una tantum di 550€ per i dipendenti di aziende private che nel 2021 abbiano lavorato solo in alcuni periodi dell’anno, così come previsto dal contratto part-time ciclico verticale. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso gli Enti di Patronato o direttamente sul sito internet dell’INPS, avvalendosi dell’apposito servizio di imminente predisposizione.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017