Calcio a 5: il Modena Cavezzo supera l’Active Network Viterbo all’esordio in campionato

di Simone Guandalini – Parte col piede giusto la stagione del Modena Cavezzo Futsal nel Girone B di Serie A2 di calcio a 5: dopo l’amarezza dell‘eliminazione ai playoff che aveva chiuso la scorsa stagione, infatti, i ragazzi di mister Checa hanno saputo ripartire in estate e il lavoro ha subito dato i suoi frutti alla prima giornata di campionato. Il Modena Cavezzo Futsa si è, infatti, imposto 4-2 sul difficile campo dell’Active Network Viterbo, indicata tra gli addetti ai lavori come una delle formazioni che lotteranno per la promozione. In vantaggio col classe 2003 Lafons, il Modena Cavezzo viene raggiunto su rigore. Nella ripresa, la formazione laziale ribalta il risultato portandosi in vantaggio sul 2-1, ma ancora il giovane Lafons trova la rete del pareggio, firmando la doppietta. Si arriva, quindi, in parità a cinque minuti dalla fine del match, quando è Castagna a decidere la gara con una doppietta: prima, in spaccata, sfrutta un assist di Brasesco, poi chiude i conti in girata.

Serie A2, Girone B, risultati giornata 1:

Lazio C5 – Ecocity Futsal Genzano 4-4

Active Network Viterbo – Modena Cavezzo Futsal 2-4

Città di Massa C5 – Sporting Hornets Roma 3-9

Salviatesta Mantova – CLN CUS Molise 7-7

Todis Lido di Ostia – A.P. C5 3-0

Roma C5 – Eur Calcio a 5 3-5

Italpol C5 – Futsal Cesena 5-5

Riposa: Lenzi Automobili Prato

Serie A2, Girone B, classifica:

Sporting Hornets Roma 3

Todis Lido di Ostia 3

Eur Calcio a 5 3

Modena Cavezzo Futsal 3

CLN CUS Molise 1

Salviatesta Mantova 1

Futsal Cesena 1

Italpol C5 1

Ecocity Futsal Genzano 1

Lazio C5 1

Lenzi Automobili Prato 0

Roma C5 0

Active Network Viterbo 0

A.P. C5 0

Città di Massa C5 0

