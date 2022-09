Carpi, continua il piano di asfaltature: le modifiche alla viabilità

CARPI – Continua, a Carpi, il piano di asfaltature sulle strade cittadine. Iniziati a aprile, e proseguiti per tutto il periodo estivo, gli interventi già conclusi hanno interessato via San Francesco, via San Bernardino da Siena, via Rovighi e via Trento Trieste (marzo-aprile), via Magazzeno, il sottopasso di via Cremaschi e il parcheggio posto a Cibeno tra le vie Malpighi, Cesalpino e Morgagni (giugno-luglio), via Fornaci, via Colombo e il sottopasso del parco Pertini (agosto).

Nel mese di settembre i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale riguardano via Garagnani (già terminato), via Berengario (nel tratto compreso tra via Fassi e via 3 Febbraio), via Dallai, piazzale della Stazione e parte di via Alghisi.

Il programma dei lavori, che saranno effettuati nella fascia oraria 8:30-13:30, prevede l’esecuzione delle operazioni di fresatura, eventuale messa in quota di lapidi e pozzetti e la successiva asfaltatura.

Per limitare al massimo i disagi ai cittadini, nelle aree interessate dai lavori, è prevista l’attivazione del traffico a senso unico alternato. La circolazione sarà gestita di volta in volta secondo le indicazioni impartite all’impresa esecutrice e la segnaletica di cantiere.

In ottobre si interverrà poi in via Ugo da Carpi (tra il semaforo ed il civico 24), via Cavallotti, via Matteotti, via Mazzali, via De Nicola, via Sbrillanci (tratto compreso tra via Matteotti e Piazza Garibaldi), Tangenziale B. Losi (corsia sud tra traversa San Giorgio e via Morbidina), via Marx (tratto in corrispondenza degli incroci di via Pini e via Aporti), via Barzelli, Cavetto Gherardo.

