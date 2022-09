Concordia, installazione aerea in via Mazzini in occasione dello Young Music Festival & Street Food Fest

CONCORDIA – In occasione dello Young Music Festival & Street Food Fest di sabato 17 settembre, Amministrazione Comunale e Pro Loco Concordia allestiranno in un tratto di via Mazzini un’installazione aerea che possa attirare lo sguardo dei visitatori nella via commerciale del centro storico.

L’installazione rimarrà esposta fino alla sua sostituzione con le luminarie natalizie e contribuirà a rendere via Mazzini più gradevole per residenti e commercianti. Il montaggio dell’installazione è previsto per giovedì 15 settembre, a partire dalle ore 14 per una durata prevista di circa 3 ore di lavoro.

Per consentire l’attività in sicurezza è stata disposta la chiusura al traffico con divieto di sosta di via Mazzini dall’incrocio con Piazza della Repubblica fino all’incrocio con Via Muratori. L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e ricorda che la Polizia Locale è a disposizione per ogni informazione.