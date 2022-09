Cpc (gruppo Mitsubishi): incontro azienda-sindacati sui piani di sviluppo

BOMPORTO, CAMPOSANTO- Il 2 settembre si è riunita presso Confindustria Modena una delegazione delle segreterie provinciali di Fim/Cisl Fiom/Cgil e Uilm/Uil con la CPC di Modena, Bomporto e Camposanto- azienda metalmeccanica specializzata in componentistica in carbonio con circa 600 addetti- che ha illustrato ai sindacati i programmi di investimento nelle aree di Sant’Anna a Modena e il futuro piano industriale che prevede soluzioni estremamente innovative e avveniristiche nel settore automotive e trasporto terra-cielo (mezzi a guida autonoma e droni) con l’utilizzo di tecnologie e lavorazioni capaci di portare la Motor Valley modenese a realizzare e scrivere nuovi traguardi per il futuro.

Nel piano si prevedono più di 500 assunzioni sia come personale produttivo che di ricerca e sviluppo, in uno stretto legame con le università di Modena-Reggio e Bologna. Il livello occupazionale di CPC si rafforzerà nel tempo e supererà i 1.200 addetti. Trattandosi di un primo incontro legato alla presentazione di piani e programmi di grande rilevanza presenti e futuri sarà indispensabile anche in futuro mantenere un livello di confronto alto tra impresa, sindacati di categoria e Confindustria Modena per poter ragionare, ciascuno nel proprio ruolo di competenza, di eventuali problematiche e criticità su future acquisizioni e stabilizzazioni del personale che dovessero riscontrarsi, al fine di trovare soluzioni. Fim, Fiom e Uilm ritengono che si sia trattato di un primo incontro informativo, al quale dovranno seguire ulteriori momenti di confronto per comprendere meglio le complessità di un’impresa che ha avuto e avrà un’evoluzione così importante. I sindacati auspicano per il futuro un consolidamento delle relazioni sindacali e un tavolo di confronto permanente che possa accompagnare la realizzazione degli obiettivi prefissati con particolare riguardo all’innalzamento dei livelli di partecipazione, elemento vincente per i lavoratori che rappresentiamo.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017