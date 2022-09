“E adesso un libro:rubrica di libri” Sei titoli che dicono leggimi!

di Francesca Monari

Con passi giapponesi di Patrizia Cavalli, edito da Einaudi

Una raccolta di testi brevi quasi tutti inediti; racconti dalle tematiche più svariate e riflessioni sulla vita vissuta dell’autrice, una delle piú lette e amate poetesse contemporanee scomparsa recentemente. Da questa raccolta di prose i lettori affezionati alle sue poesie non resteranno delusi.

L’impero di mezzo di Andrea Cotti, edito da Rizzoli

Trattasi della seconda avventura di Luca Wu, il vice questore italo-cinese già protagonista de ‘Il cinese’. Questa volta Wu lascerà l’Italia per seguire un’indagine che lo porterà in Cina, dove insieme alla collega Yien Bao Yi investigherà nel mondo dell’imprenditoria e della mafia cinese. Capitoli brevi e finali sospesi.

La sovrana lettrice di Alan Bennett, edito da Adelphi

In memoria della Regina Elisabetta.

Un libro veloce e non comune frutto della fantasia dell’autore che mi ha incuriosita perché parla di lettura e di come questa ha arricchito la vita della sovrana molto più dei tanti eventi noiosi a cui ha dovuto partecipare.

«I libri non sono un passatempo. Parlano di altre vite. Di altri mondi. Altro che far passare il tempo, Sir Kevin; non so cosa darei per averne di più» – (pagina 28)

“Al ritmo della vita. Storia, metodo e generatività della banda Rulli Frulli” di Patrizia Cappelletti e Davide Lampugnani, edito da Erickson

Si può fare integrazione attraverso la musica? La banda Rulli Frulli prova che, a volte, le idee più audaci non solo diventano realtà ma trasformano positivamente la vita di molti. Nata a Finale Emilia (Mo), nel 2011 è arrivata a esibirsi su palcoscenici nazionali e internazionali. Il volume ne ricostruisce la storia e il metodo di lavoro raccontando i numerosi processi abilitanti avviati in questi anni a livello interpersonale, comunitario e territoriale.

Svuota il carrello di Gianluca Diegoli, edito da Utet

Un testo che ci aiuta a diventare consumatori razionali e consapevoli. Una guida su come districarsi tra le tante strategie di marketing che qualunque prodotto che ci passa sotto il naso ormai contiene. Tecniche di vendita che riescono a farci comprare più del voluto e più del dovuto, con questo manuale di autodifesa per il consumatore, non saranno più un segreto.

Speciale bambini

Chi ha rubato la marmellata? Andrea Coccia, edito da Corraini

In un mondo che ci investe continuamente con informazioni di ogni tipo, è sempre più importante capire come riconoscere quelle false da quelle di cui invece ci si può fidare. Ed è importante farlo fin da piccoli. Da dove cominciare? Da questo testo, un po’ manuale e un po’ fumetto sul quale si può anche scrivere e disegnare.

