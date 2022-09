Eccellenza, La Pieve Nonantola in trasferta contro il Sasso Marconi

di Simone Guandalini – Quarta giornata del Girone A di Eccellenza in programma tra sabato 17 e domenica 18 settembre. Dopo il primo punto in campionato, conquistato la settimana scorsa nella gara interna contro il Nibbiano&Valtidone (1-1), per La Pieve Nonantola è in programma la trasferta sul campo del Sasso Marconi, reduce dal successo esterno contro l’Arcetana, che aveva fatto seguito a due ko consecutivi in avvio di stagione. Tra le altre formazioni modenesi del Girone A, derby tra Modenese e Cittadella Vis Modena nell’anticipo del sabato pomeriggio, mentre Vignolese, Real Formigine e Castelvetro saranno impegnate, tutte in trasferta, sui campi di Anzolavino, Fidentina e Nibbiano&Valtidone. La Virtus Castelfranco ospiterà, invece, il Campagnola.

Eccellenza, Girone A, calendario giornata 4:

Sabato 17 settembre, ore 15:

Modenese – Cittadella Vis Modena

Domenica 18 settembre, ore 15.30:

Anzolavino Calcio – Vignolese 1907

Boretto – Borgo San Donnino

Castellana Fontana – Rolo

Colorno – Arcetana

Fidentina – Real Formigine

Nibbiano&Valtidone – Castelvetro

Piccardo Traversetolo – Agazzanese

Sasso Marconi – La Pieve Nonantola

Virtus Castelfranco – Campagnola

Eccellenza, Girone A, classifica:

Borgo San Donnino 9

Cittadella Vis Modena 9

Virtus Castelfranco 9

Colorno 9

Real Formigine 7

Agazzanese 7

Campagnola 6

Nibbiano&Valtidone 4

Castelvetro 4

Rolo 4

Sasso Marconi 3

Piccardo Traversetolo 3

Boretto 2

La Pieve Nonantola 1

Fidentina 1

Arcetana 1

Modenese 1

Vignolese 1907 1

Anzolavino Calcio 1

Castellana Fontana 1

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017