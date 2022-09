Eccellenza, primo punto in campionato per La Pieve Nonantola: 1-1 col Nibbiano&Valtidone

di Simone Guandalini – Nella terza giornata di campionato del Girone A di Eccellenza, La Pieve Nonantola toglie lo 0 dalla casella dei punti conquistati finora in campionato. I ragazzi di mister Barbi, infatti, davanti al proprio pubblico, trovano un pareggio importante soprattutto per il morale contro la formazione piacentina del Nibbiano&Valtidone, che sale a 4 punti. In svantaggio al 16′, a causa di una rete di Lancellotti, che porta avanti il Nibbiano&Valtidone, La Pieve Nonantola ci mette appena due minuti a riportare il punteggio in parità, grazie al gol di Erihioui, che fissa il punteggio sull’1-1, che rimarrà intatto per tutta la gara. Nelle altre gare del Girone A che hanno visto impegnate squadre modenesi, pari (2-2) tra Modenese e Castelvetro, poker della Cittadella Vis Modena al Castellana Fontana e cinquina del Real Formigine contro l’Anzolavino. Alla Virtus Castelfranco, infine, il derby modenese contro la Vignolese (5-2).

Eccellenza, Girone A, risultati giornata 3:

Agazzanese – Fidentina 2-0

Arcetana – Sasso Marconi 0-2

Borgo San Donnino – Piccardo Traversetolo 2-0

Campagnola – Colorno 0-3

Castelvetro Calcio – Modenese Calcio 2-2

Cittadella Vis Modena – Castellana Fontana 4-0

La Pieve Nonantola – Nibbiano&Valtidone 1-1 (16′ Lancellotti (N), 18′ Erihioui (L))

Real Formigine – Anzolavino Calcio 5-0

Rolo – Boretto 0-0

Vignolese 1907 – Virtus Castelfranco 2-5

Eccellenza, Girone A, classifica:

Borgo San Donnino 9

Cittadella Vis Modena 9

Virtus Castelfranco 9

Colorno 9

Real Formigine 7

Agazzanese 7

Campagnola 6

Nibbiano&Valtidone 4

Castelvetro 4

Rolo 4

Sasso Marconi 3

Piccardo Traversetolo 3

Boretto 2

La Pieve Nonantola 1

Fidentina 1

Arcetana 1

Modenese 1

Vignolese 1907 1

Anzolavino Calcio 1

Castellana Fontana 1

