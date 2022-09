Finale Emilia, rifacimento segnaletica orizzontale: divieto di sosta in corso Cavour e nei giardini “De Gasperi”

FINALE EMILIA – Per l’esecuzione di lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale, rende noto l’Amministrazione comunale di Finale Emilia -dalle ore 8.00 alle ore 18.00 di giovedì 15 settembre, viene istituito un divieto di sosta con rimozione in corso Cavour, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Mazzini e piazza Gramsci, su entrambi i lati, nonché all’interno dei Giardini Alcide de Gasperi.

